Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 января -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
127

Экс-начальник алтайского Главстроя получил крупную должность в администрации Курской области

Станислав Набоко, бывший начальник Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, с 21 января приступит к работе первого заместителя врио губернатора Курской области, сообщил официальный портал администрации области.

Станислав Набоко.
Станислав Набоко.
doc22.ru

Станислав Набоко уволился с поста начальника Главного управления Алтайского края строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в конце августа 2016 года. Он перешел на работу на должность начальника одного из отделов Сибирского управления Ростехнадзора, оно проработал там недолго.

Последнее место его работы не называется. В Курской обладминистрации в ведении Станислава Набоко будет комитет по экономике и развитию области, по развитию внешних связей, комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования, по труду и занятости, дорожное управление и ряд других.

Станислав Набоко до назначения руководителем Главстроя был главой «Алтайкрайэнерго».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость