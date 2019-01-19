Экс-начальник алтайского Главстроя получил крупную должность в администрации Курской области

Станислав Набоко уволился с поста начальника Главного управления Алтайского края строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в конце августа 2016 года. Он перешел на работу на должность начальника одного из отделов Сибирского управления Ростехнадзора, оно проработал там недолго.
Последнее место его работы не называется. В Курской обладминистрации в ведении Станислава Набоко будет комитет по экономике и развитию области, по развитию внешних связей, комитет потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования, по труду и занятости, дорожное управление и ряд других.
Станислав Набоко до назначения руководителем Главстроя был главой «Алтайкрайэнерго».