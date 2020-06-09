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9 июня
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Политика

Экс-начальник УВД Барнаула вошел в совет директоров крупной космической компании

Бывший начальник УВД Барнаула Николай Турбовец вошел в совет директоров группы компаний «ИнСпэйс», что с английского можно перевести как «В Космосе».

Николай Турбовец, экс-начальник ГУВД Барнаула.
Николай Турбовец, экс-начальник ГУВД Барнаула.
Группа компаний "ИнСпэйс".

«ИнСпэйс» — это международная корпорация, которая занимается оказанием консультационных услуг предприятиям космической отрасли, промышленности и связи в области развития международных отношений и международно-правового обеспечения космической деятельности. Также она участвет в сопровождении международных космических проектов и бизнес-планов, участвует в разработке и реализации федеральных, региональных, а также международных коммерческих и научно-исследовательских космических программ и проектов.

Выпускнику Алтайского госуниверситета Николаю Турбовцу в июле исполнится 62 года. За 35 лет службы он стал генерал-майором полиции. Долгие годы возглавлял УВД Барнаула, затем перебрался в Новосибирск, где продолжил службу.

В июне прошлого года президент страны Владимир Путин своим указом освободил Турбовца от должности начальника новосибирской полиции.

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