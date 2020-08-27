Экс-посол России в Белоруссии рассказал, когда в братской республике могут закончиться народные волнения

Александр Суриков, 12 лет проработавший послов России в Белоруссии, полагает, что народные волнения в Республике вскоре подойдут к концу. «Скоро 1 сентября, надо будет ребятишек в школу вести, из школы встречать, кормить. Людям будет чем заняться, что тут непонятного?», — считает Суриков.

Он полагает: народные волнения в Белоруссии изначально были спланированы. Главная цель — подорвать пророссийскую власть в Белоруссии и организовать своеобразный кордон, препятствующий возможному улучшению отношений между Россией и Европейским Союзом.

Митинги в республике Александр Суриков считает проплаченными. «Кто столько бесплатных флагов им пошьет», — задается вопросом бывший посол.

Александр Суриков,

бывший посол России в Белоруссии:

Я пережил трое выборов в Белоруссии. В 2006 году после голосования на улицы вышли около 10 тыс. человек. Разошлись. В 2010-том было уже шумнее, вышли 20 тысяч. В 2015-том начались аресты, под стражей оказалось около 600 митингующих. Тогда уже чувствовался «украинский заряд». Очевидно, что все начиналось с легкого сценария смены власти Украины. Сейчас мы видим силовой вариант с зажигательными бутылками и оплаченными забастовками.

При этом силовые методы, которые использует власть Белоруссии в отношении митингующих, экс-посол считает избыточными.

Александр Суриков. Анна Зайкова

Александр Суриков,

бывший посол России в Белоруссии:

Это ошибка (применение силы в отношении людей, — прим. ред.). На первом этапе, когда митингующие только вышли на улицы, надо было с ними попытаться поговорить.

По мнению Александра Сурикова, выводы из сложившейся ситуации будут сделаны в любом случае. Речь идет о изменении Конституции, которая, по мнению эксперта, «заточена под одного человека» и возможного появления новых партий на политической карте страны.

С чего начались протесты

Протестные акции в Минске и других городах Белоруссии начались вечером 9 августа после объявления предварительных итогов президентских выборов.

Протесты в Белоруссии. Фото из открытых источников.

По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция результаты не признала.

Между тем, в Минске 23 августа прошел крупнейший с начала протестов митинг. На него собрались от 20 тыс, по данным государственных СМИ, до 200 тыс. человек, по оценке телеграм-каналов и других СМИ.