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Политика

Экс-президент Грузии объявил голодовку

1 октября экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси.

Михаил Саакашвили.
Михаил Саакашвили.
vk.com

Он объявил голодовку и требует встречи с консулом Украины, сообщила омбудсмен республики Нино Ломджария.

«Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — приводит слова омбудсмена ТАСС.

Она добавила, что экс-президент считает себя политическим заключенным.

Грузию Саакашвили покинул в 2013 году. Ранее против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно признали виновным и объявили в розыск. После задержания против него завели еще одно уголовное дело из-за незаконного пересечения границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что судьба Саакашвили Кремль не интересует, писал «Коммерсант».

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