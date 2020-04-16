Экс-президент СССР призвал страны урезать военные бюджеты из-за пандемии коронавируса

Экс-президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировой общественности — он призвал страны сократить военные бюджеты на 10−15% из-за распространения коронавируса.

«Но все усилия будут обречены на провал, если правительства будут и дальше бросать гигантские средства в топку гонки вооружения. Сегодня особенно ясно: необходимо перераспределить средства, перенаправить их с военных целей на цели, связанные с безопасностью человека!, — заявил Горбачев.

Горбачев убежден — странам необходимо вырабатывать совместную стратегию, готовиться и создавать резервы.

Ответственность за это должны понести руководители государств на всех уровнях, пишет News.ru.

«Поэтому я призвал начать готовить чрезвычайную сессию ООН и провести ее, как только ситуация стабилизируется. Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня», — добавил Горбачев.

Ранее МВФ посоветовал РФ сократить долю секретных статей в бюджете, однако российские экономисты считают, что в условиях санкций делать это нецелесообразно.

Первый и последний

15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов Михаил Горбачев стал первым в истории президентом Советского Союза. В этой должности он не пробыл и двух лет. Вслед за уходом Горбачева распался и СССР.