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Политика

Экс-президент Украины снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов, пишут Вести.ru.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Ююрист Андрей Портнов подал пять заявлений в Государственное бюро расследований, требуя привлечь Порошенко к ответственности за преступления, которые он совершил, занимая пост главы государства

Порошенко снял наличные еще в мае — за три дня до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и сразу после церемонии. Портнов уточнил, что с 17 по 21 мая Порошенко снимал по миллиону «прямо физически и именно наличными».

То же продолжилось и после инаугурации Зеленского вплоть до 18 июня. В общей сложности бывший украинский президент обналичил в принадлежащем ему Международном инвестиционном банке 34 миллиона долларов.

Теперь следствие должно будет изучить, на что ушли эти деньги, считает юрист. По его мнению, миллионы Порошенко мог перепрятать, потратить на подкуп избирателей или финансирование митингов.

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