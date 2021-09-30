Экс-президента Франции приговорили к тюрьме за «растрату на выборах»

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании, сообщает RT со ссылкой на BFMTV.

Правосудие привлекла растрата средств на президентскую кампанию 2012 года.

«Избирательный штаб Саркози использовал фальшивые счета, чтобы скрыть превышение расходов», — пришло к выводу следствие.

В рамках дела обвинение предъявили 14 лицам. Сам экс-президент заявил о своей невиновности.

Кстати, Саркози даже не пришел на заседание, чтобы выслушать приговор.

В итоге суд приговорил политика к году тюрьмы, причем отбывать наказание он будет дома под электронным наблюдением.

Напомним, ранее за коррупцию осудили бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. После всех апелляций ее приговорили к 20 годам тюрьмы.