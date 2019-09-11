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Политика

Экс-руководитель алтайского Следкома возглавил укрупненное управление СК на Дальнем Востоке

Бывший руководитель управления Следственного комитета по Алтайскому краю Евгений Долгалев занял пост исполняющего обязанности главы укрупненной структуры СК на Дальнем Востоке.

Евгений Долгалев.
Евгений Долгалев.
Следственный комитет России по Алтайскому краю.

В данный момент его должность значится, как исполняющий обязанности руководителя cледственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Год назад, напомним, Долгалев покинул кресло главы СУСКа по Алтайскому краю и начал руководить аналогичным управлением в Хабаровске. Теперь же смена его должности связана с частичным переформатированием структур Следкома и объединением управлений СК Хабаровского края и Еврейской автономной области.

Между тем в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что Евгений Долгалев покидает пост. Однако официальных комментариев на этот счет не распространялось.

Евгений Долгалев.
Евгений Долгалев.
СУ СКР по Алтайскому краю.

Что известно о Евгении Долгалеве

В настоящее время Евгений Долгалев имеет специальное звание: генерал-лейтенант юстиции. Высшее образование он получил в Омском государственном университете, окончил юрфак. Карьеру следователя начал в Омске.

С 2007 года после образования Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Долгалев работал в должности первого заместителя руководителя cледственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области. А с 2011 года — первым заместителем руководителя cледственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области.

В 2012 году Евгений Долгалев занял пост руководителя управления Следственного комитета по Алтайскому краю, а в сентябре 2018 года был назначен руководителем СУСКа по Хабаровскому краю.

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