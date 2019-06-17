«Экс-супруга гуляет»: власти французского курорта рассказали о недвижимости семьи Путина

«Люди видят их гуляющими на рынке. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они», — рассказала представительница власти.
Она отметила, что дом находится во владении абсолютно законно с 2012 года.
Зачастую на территории можно встретить экс-супругу президента Людмилу Путину. Об этом Кастаньед рассказала изданию Time.
Ранее ФедералПресс сообщал, что Путин предложил Франции помощь в реставрации парижского собора. «Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», — сказал президент России.