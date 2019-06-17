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Политика

«Экс-супруга гуляет»: власти французского курорта рассказали о недвижимости семьи Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции. По ее словам, один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову, сообщает ФедералПресс.

Владимир Путин на рыбалке.
Владимир Путин на рыбалке.
wikimedia.org

«Люди видят их гуляющими на рынке. Но мы не подходим и не делаем с ними селфи. Нас не волнует, кто они», — рассказала представительница власти.

Она отметила, что дом находится во владении абсолютно законно с 2012 года.

Зачастую на территории можно встретить экс-супругу президента Людмилу Путину. Об этом Кастаньед рассказала изданию Time.

Ранее ФедералПресс сообщал, что Путин предложил Франции помощь в реставрации парижского собора. «Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», — сказал президент России.

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