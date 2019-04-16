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Политика

Эксперт: из-за пенсионной реформы в России резко увеличится число безработных

Число безработных к 2024 году может возрасти с текущих 3,5−4 млн человек до 7,8 млн человек. К такому выводу пришел доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ​ Минэкономразвития Алексей Кашепов. По его мнению, из-за пенсионной реформы рост рабочей силы будет опережать рост рабочих мест, пишет РБК.

Работа.
Работа.
СС0

Эксперт прогнозирует, что численность трудоспособного населения страны увеличится из-за повышения пенсионного возраста с 82,3 млн в 2018 году до 88,6 млн в 2024 году. При этом численность рабочей силы (занятые и безработные) к 2024 году составит 80,6 млн человек, следует из расчетов экономиста.

При сохранении параметров роста ВВП, производительности труда, заложенных в прогноз Минэкономразвития до 2024 года, спрос экономики на рабочую силу будет расти, но незначительно, полагает Кашепов.

Основным методом разработки оценок является «сопоставление прогнозов» Росстата и Минэкономразвития. Для расчета экономист использовал официальные прогнозы динамики ВВП, производительности труда, численности населения, трудовых ресурсов и занятости.

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