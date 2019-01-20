Эксперт назвал условие для начала войны России с Украиной

Вооруженный конфликт между Москвой и Киевом может начаться, если не будет достроен газопровод «Северный поток — 2». Такое предположение сделал украинский политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала «112».

Раимов сказал, что после завершения постройки «Северного потока — 2» Россия забудет об Украине. Это будет очень хорошо для Киева и украинцев, считает политолог. «Мы перестанем их интересовать с экономической точки зрения», — сказал он.

Если же проект не доведут до конца, то есть вероятность войны, считает украинский эксперт.

Раимов добавил, что для Москвы потеря возможности транспортировать газ в Европу, в случае если США начнут контролировать газотранспортную систему Украины, станет серьезной проблемой, пишет РИА Новости.