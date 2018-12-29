Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 декабря -28°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
45

Эксперт объяснил, к чему приведет вывод сил США из Сирии

Если американские военнослужащие уйдут из Сирии, то будут раскрыты военные преступления международной коалиции во главе с США в ходе борьбы с исламистами, пишет RT со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Взрыв в Сирии.
Взрыв в Сирии.
Из открытых источников.

По словам источника, во время боев с членами запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство» было допущено много ошибок. И вывод войск, вероятно, прольет свет на многочисленные военные преступления.

Прежде всего речь идет об освобожденной с помпой в октябре 2017 года Ракки, превратившейся в результате ковровых бомбардировок авиации коалиции в город-призрак.

По словам эксперта, операция по освобождению Ракки, проведенная западной коалицией, привела к тому, что город до сих пор не могут не только разминировать, но «даже отчистить от тысяч трупов».

«В городе регулярно фиксируются вспышки инфекционных заболеваний, от которых в отсутствие функционирующих больниц и медиков гибнут мирные жители, в том числе дети», — добавляет источник.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость