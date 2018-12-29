Эксперт объяснил, к чему приведет вывод сил США из Сирии

Если американские военнослужащие уйдут из Сирии, то будут раскрыты военные преступления международной коалиции во главе с США в ходе борьбы с исламистами, пишет RT со ссылкой на военно-дипломатический источник.

По словам источника, во время боев с членами запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство» было допущено много ошибок. И вывод войск, вероятно, прольет свет на многочисленные военные преступления.

Прежде всего речь идет об освобожденной с помпой в октябре 2017 года Ракки, превратившейся в результате ковровых бомбардировок авиации коалиции в город-призрак.

По словам эксперта, операция по освобождению Ракки, проведенная западной коалицией, привела к тому, что город до сих пор не могут не только разминировать, но «даже отчистить от тысяч трупов».

«В городе регулярно фиксируются вспышки инфекционных заболеваний, от которых в отсутствие функционирующих больниц и медиков гибнут мирные жители, в том числе дети», — добавляет источник.