Эксперт объяснил, почему Медведев начал оправдываться за пенсионную реформу

Глава федерального правительства Дмитрий Медведев, назвав проведение пенсионной реформы в России одним из самых сложных решений, показал, что власть в стране может идти на непопулярные меры.

Такое мнение высказал политолог и политтехнолог Константин Калачев, сообщает URA.ru.

«Слова Медведева по поводу пенсионной реформы очевидны. Понятно, что пенсионная реформа — это самое трудное решение, потому что оно серьезно сказалось на рейтинге власти и на доверии к ней в принципе. До этого президент говорил, что никакого повышения пенсионного возраста не будет. Пенсионная реформа породила серьезный кризис доверия и пессимизм. Медведев показывает, что он готов принимать трудные непопулярные решения, если это необходимо», — заявил политолог изданию «Свободная пресса».

Напомним, накануне премьер-министр отметил, что решение о проведении пенсионной реформы в России стало для него одним из самых сложных в карьере.

Также премьер подчеркнул, что данное решение тяжело далось президенту Владимиру Путину.

Отметим и то, что самым непростым решением в своей карьере Медведев назвал ответные действия на агрессию со стороны Грузии.