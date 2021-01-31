Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Эксперт посоветовала, как распорядиться суммой в 100 тысяч рублей

Финансовый советник Анна Харченко считает, что 100 тысяч рублей вполне достаточно, чтобы создать инвестиционный портфель, который позволит активно работать на фондовом рынке.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Инвестиции будут зависеть от ряда факторов — срока вложения, желаемой доходности, склонности к риску, отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

«Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль», — добавила Харченко.

Риск добавляется, когда ставится задача значительно увеличить доходность от инвестиций.

Ее сулят корпоративные облигации и акции российских компаний, пишет News.ru. Харченко советует не тратить всю сумму на одного эмитента.

Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе. Также щедрыми на дивиденды являются российские компании, подчеркнула эксперт.

Если человека интересуют короткий срок инвестирования и у него низкая склонность к риску, то следует предпочесть вложения в ОФЗ — государственные облигации России. Их всегда можно продать, и при этом не потерять проценты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость