Эксперт посоветовала, как распорядиться суммой в 100 тысяч рублей

Инвестиции будут зависеть от ряда факторов — срока вложения, желаемой доходности, склонности к риску, отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

«Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль», — добавила Харченко.