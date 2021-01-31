Эксперт посоветовала, как распорядиться суммой в 100 тысяч рублей

Инвестиции будут зависеть от ряда факторов — срока вложения, желаемой доходности, склонности к риску, отметила эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.
«Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль», — добавила Харченко.
Риск добавляется, когда ставится задача значительно увеличить доходность от инвестиций.
Ее сулят корпоративные облигации и акции российских компаний, пишет News.ru. Харченко советует не тратить всю сумму на одного эмитента.
Альтернативы можно найти в нефтегазовом и металлургическом секторе. Также щедрыми на дивиденды являются российские компании, подчеркнула эксперт.
Если человека интересуют короткий срок инвестирования и у него низкая склонность к риску, то следует предпочесть вложения в ОФЗ — государственные облигации России. Их всегда можно продать, и при этом не потерять проценты.