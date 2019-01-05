В НАТО дали «последний шанс» для России

НАТО отреагирует в случае, если Россия не вернется к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в установленный срок. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA, пишет Лента.ру . Тем временем военный политолог Андрей Кошкин рассказал RT , что первым договор нарушили США, но виновной стороной все равно выбрана Россия.

«Важно то, что у России теперь есть последний шанс. Если Россия не вернется к условиям соглашения, у нас возникнет большая проблема», — сказал Столтенберг.

Он считает, что для восстановления стратегического баланса у НАТО есть много способов отреагировать на прекращение действия ДРСМД. Однако он отказался уточнять детали, чтобы не осложнять ситуацию. «Мы не будем слишком остро реагировать, но сделать это придется. Наш приоритет — вернуть Россию в русло соблюдение договора», — отметил генсек.

Столтенберг ушел от ответа на вопрос, могут ли в НАТО исключить, что США разместят в Европе свои ядерные ракеты по двусторонним соглашениям. При этом генсек НАТО указал, что в Европе уже размещены новые российские ракеты SSC-8, нарушающие ДРСМД.

26 декабря министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что страна выступает решительно против размещения ракет малой и средней дальности в Европе. Ранее в ноябре советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заверял, что у США нет подобных планов.

Однако по данным Андрея Кошкина, конгресс США еще в начале 2018 года выделил деньги на создание ракет средней дальности, якобы уже тогда было принято решение о том, что США в одностороннем порядке выйдут из ДРСМД. «Просто Трамп искал наиболее подходящий момент для этого», — считает эксперт.

Андрей Кошкин,

военный политолог , завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова: