Эксперт рассказал, как в Чечне узнают о каждом оскорблении в адрес Кадырова

У властей Чечни есть налаженный механизм мониторинга оскорблений в адрес жителей республики и ее главы Рамзана Кадырова.

С помощью отработанной схемы чеченские власти легко отслеживают негативные высказывания в публичном пространстве и заставляют их авторов приносить извинения — такое предположение высказал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

Об этом специалист заговорил, комментируя скандал с рэпером Гуфом — в интервью телеведущей Ксении Собчак музыкант назвал женщин кавказских национальностей неприличным словом, а уже спустя два дня выступил с извинениями в соцсетях.

«Мне кажется, есть довольно активный мониторинг относительно негативных высказываний о Чечне, чеченцах и Кадырове в публичном пространстве, и есть уже налаженная система реагирования», — сказал эксперт «Кавказскому узлу».

Эксперт предположил, что со стороны властей Чечни была «непубличная реакция» на громкие слова Гуфа. По мнению Ярлыкапова, рэперу передали, что руководство республики недовольно его высказываниями, после чего он и записал видео с извинениями, пишет ura.ru.

Скандал

В конце прошлой недели Гуф (Алексей Долматов) попросил прощения у жительниц Кавказа за то, что назвал их оскорбительным словом. В беседе с Ксенией Собчак рэпер — напоминает телеканал 360 — заявил: «Мне хачухи нравятся».

Вскоре он записал видео, в котором извинился перед «всеми людьми Кавказа, особенно, чеченским народом», сообщает Nation News.

Между тем пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что не слышал о скандале с участием Гуфа.