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Политика

Эксперт заявил, что Россия получила контроль над экономикой Украины

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия получила контроль над экономикой Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу NewsOne, пишет Lenta.ru.

Киев.
Киев.
Светлана Щемелёва

По словам Марунича, прекращение поставок нефтепродуктов из России на Украину с 1 июня является маловероятным. По его сведениям, крупные российские компании уже озаботились получением необходимого разрешения на экспорт углеводородов. При этом Марунич считает очевидным, что Москва введением контрсанкций получила мощный инструмент влияния на рынок нефтепродуктов на Украине «с проекцией на общее состояние украинской экономики».

18 апреля Россия ввела меры в ответ на действия Украины, запретив с 1 июня экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена. Уголь, бензин и дизтопливо будут поставлять украинской стороне только по отдельным разрешениям. Это решение стало ответом на действия Киева, который расширил торговые антироссийские санкции.

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