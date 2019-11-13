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Политика

Эксперт заявил, что концерты Галкина могут массово отменить из-за «цензуры на ТВ»

Концерты юмориста Максима Галкина в российских городах могут начать массово отменять после его резонансного выступления в Новосибирске с критикой федеральных телеканалов — считает телепродюсер Леонид Мазор.

Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Скрин с видео

Он полагает, что причиной этого может стать позиция организаторов выступлений комика.

«Я думаю, что хватит ума понять, что Максим в принципе пока говорит далеко, а не близко. Вот когда он будет говорить это близко, когда эти концерты уже начнутся в Москве, тогда станет страшно многим. Вот тогда последствия могут быть совсем иными», — заявил он в эфире «Радио Свобода».

По словам Мазора, если Галкин продолжит выступать с политическими заявлениями на своих концертах, организаторы выступлений юмориста попросту перестанут приглашать его на гастроли, а уже запланированные концерты (в том числе и московские), могут отменить, пишет ura.ru.

А пока шоумен Галкин на своей странице в Instagram благодарит зрителей, посетивших его концерты в Белгороде, Брянске, Орле и других городах.

О стендапе в Новосибирске

Максим Галкин заявил о цензуре на российском телевидении, других политических проблемах 10 ноября в Новосибирске.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
опубликовано на yapokupayu.ru

Он отметил, что раньше можно было шутить на политические темы, а сейчас «не все можно говорить». Кроме того, Галкин признался, что его «достало», что на российском ТВ постоянно обсуждают Украину и политическую жизнь этой страны.

Журналист Владимир Познер поддержал комика, но добавил, что на Первом канале цензуры нет. А вот телеведущие Владимир Соловьев, Артем Шейнин и Дмитрий Киселев с высказыванием юмориста категорически не согласились. А блогер Кирилл Шулика назвал Галкина российским аналогом украинского лидера Владимира Зеленского.

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