Эксперты назвали размер ядерного арсенала США

Американские ученые-ядерщики рассказали, что в ядерном арсенале США есть 3,8 тыс. ядерных боеголовок, пишут «Известия» со ссылкой на Bulletin of the Atomic Scientists .

По данным издания, большинство из имеющихся у США ядерных боеголовок не развернуто. Около 2 050 — в резерве, а демонтажа в течение ближайших десяти лет ожидают 2 385 боеголовок.

«Газета.ру» сообщает, что из развернутых вооружений США располагают 1,3 тыс. боеголовок на межконтинентальных баллистических ракетах. На американских базах насчитали 300 ядерных бомб и 150 на базах в Европе.

Напомним, в 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III). Документ предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами.