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Эксперты отмечают активность горожан на выборах главы региона

По мнению председателя Краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрия Абдуллаева, в этом году в Барнауле Единый день голосования прошел в атмосфере праздника.

Юрий Абдуллаев:

Барнаульцы активно шли на избирательные участки, голосовали за лучший детский сад, делали фотографии для конкурса #МОЙГОЛОС22. В городе царило ощущение праздника, и это несмотря на переменчивую осеннюю погоду. Мы привыкли, что жители сел обычно активнее горожан принимают участие в голосовании. Но в этот раз многие отмечают хорошую активность барнаульцев. Надеюсь, что выбор, который сделали жители, был сделан в пользу развития нашего любимого Алтайского края.

Наблюдатель УИК № 16 Лариса Кручинкина также отмечает хорошую активность избирателей Барнаула. По ее словам, пик явки пришелся на утро, но и сейчас, незадолго до закрытия участков, люди продолжают идти на выборы.

По моим подсчетам уже проголосовало более 550 человек. В основном это молодежь, так как наш участок расположен в здании университета. На выборах работаю с 2003 года, была членом комиссии с правом решающего голоса, а в этот раз работаю наблюдателем. На моей памяти впервые голосование проходит настолько организованно и спокойно, — подчеркнула Кручинкина.

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