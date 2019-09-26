Эксперты подсчитали, сколько «мертвых душ» в Instagram алтайского губернатора Томенко

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) на днях опубликовал доклад, посвященный активности российских губернаторов в соцсетях. Оказалось, что у многих из них львиную долю подписчиков составляют фейковые пользователи. В тройке по этому показателю оказались главы Тувы, Москвы и Северной Осетии, передает РБК.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко со своим Instagram оказался на 40 месте из 68 в таблице по ботам — у него их 27%. Меньше всего у губернатора Смоленской области Алексея Островского (14%), Новосибирской — Андрея Травникова (17%), Ростовской — Василия Голубева (17%), Ивановской — Станислава Воскресенского (18%).

Как происходил подсчет?

Эксперты ЦПК подсчитали долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков. Погрешность инструмента составляет около 8%.



Кроме того, в ЦПК учитывали соотношение подписчиков и количества лайков. Например, если на аккаунт губернатора подписаны почти 100 тыс. человек, но каждая публикация собирает в среднем только 700−800 лайков (менее 1% вовлеченности), относительно реальности подписчиков также возникают сомнения.

Что пишут в Instagram Томенко?

Свою страницу в популярной соцсети Виктор Томенко завел в декабре 2018 года. Первая его публикация была посвящена поездке в Тягун на электричке на открытие зимнего сезона.

Сейчас у него опубликовано 41 тыс. подписчиков, что в сравнении с остальными губернаторами не так много и 76 публикаций. Больше всего его подписчикам посты о субботнике в парке «Изумрудный» (более 5 тыс. лайков) и новогодних каникулах (4,7 тыс.).