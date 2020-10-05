Эксперты прогнозируют отставку главы Республики Алтай

Как отмечают аналитики, победы на выборах в сентябре позволили главам регионов улучшить свои позиции, но не всем гарантировано спокойствие в будущем. Чтобы принимать правильные решения в конфликтных ситуациях без поддержки федерального центра, многим новым губернаторам просто не хватает опыта, считают эксперты.
Все избранные 13 сентября губернаторы улучшили свои позиции в рейтинге. Самые низкие показатели среди них у Александра Цыбульского (Архангельская область) и Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ, НАО), набравших по 12 баллов.
Еще хуже позиции у главы Калмыкии Бату Хасикова и губернатора Республики Алтай Олега Хорохордина (по 11 баллов). Хасиков в 2019 году выиграл выборы с результатом в 82%, но сейчас близок к «красной зоне» из-за конфликта с парламентом.
На прошлой неделе лидеры всех трех фракций направили президенту Владимиру Путину открытое обращение, в котором обвинили главу республики в том, что он не справляется с ухудшающейся экономической и эпидемиологической ситуацией.
С похожими проблемами сталкивается и Олег Хорохордин, набравший на выборах-2019 58,8% голосов.
На прошлой неделе парламент, большинство в котором имеет «Единая Россия», не согласовал представленную на пост зампреда республиканского правительства кандидатуру Динары Култуевой, а позже треть депутатов внесли предложение о выражении недоверия главе региона.
Всего в «красной зоне» оказались семь губернаторов.