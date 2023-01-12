Элемент стабильности. Будут ли власти отменять губернаторские выборы в Алтайском крае

На фоне продолжающейся специальной военной операции некоторые политики как федерального, так и регионального уровня призывают отменить губернаторские выборы. Для Алтайского края эта тема очень важна — выборы губернатора региона должны пройти уже в сентябре 2023 года. О том, насколько реален такой сценарий развития событий и для чего это нужно, — в материале altapress.ru.

Можно ли вообще отменить выборы губернаторов?

Выборы любого уровня — всегда некоторый стресс для административного механизма государства. Электоральный процесс всегда отнимает ресурсы — это и деньги для проведения избирательной кампании, и организационные, трудовые ресурсы. Кроме того, в преддверие любых выборов власти задаются неудобные вопросы по поводу их промахов и недочетов.

Выборы. «Голос»

Несмотря на это, в любом демократическом государстве выборы — неотъемлемая часть повседневной жизни, связанная с обновлением аппарата власти. При этом, Россия относительно недавно уже пережила период, во время которого главы субъектов не избирались напрямую.

Окончательно отменить выборы в РФ нельзя — для этого пришлось бы поменять Конституцию. Тем не менее, с 2004 года по 2012 год прямые губернаторские выборы в России были отменены. С такой инициативой выступил Владимир Путин после теракта в Беслане. Он обосновал эту необходимость укреплением вертикали власти в целях борьбы с терроризмом.

Формально глав субъектов стали избирали депутаты региональных законодательных собраний по представлению российского президента. Именно так, к примеру после гибели всенародно избранного алтайского губернатора Михаила Евдокимова, к власти в регионе пришел Александр Карлин.

Александр Карлин. Анна Зайкова

В декабре 2011 года президент России Дмитрий Медведев в послании к Федеральному собранию предложил вернуть выборы губернаторов, но с процедурой так называемого муниципального фильтра. В 2012 году, спустя семь лет, избрали первых губернаторов.

Сейчас в большинстве регионов главы избираются всенародно, однако в 10 субъектах остались непрямые выборы, когда в процедуре участвуют местные парламенты. Такой порядок применяется в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму, а также в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах.

Выборы. «Голос»

Зачем отменять губернаторские выборы?

Основной причиной, из-за которой возникает дискуссия об отмене всенародных выборов, является изменение экономической ситуации после введения санкций против России на фоне военной спецоперации на Украине. Губернаторские выборы — достаточно дорогостоящее мероприятие, на которое нужно будет потратить много денег, в том числе бюджетных.

Кроме того, кандидатам в губернаторы труднее работать со спонсорами и вести избирательные кампании, поскольку последние подразумевают не только социально-экономические обещания, но и изменение графика работы.

Выборы. Михаил Хаустов

У отказа от прямых выборов могут быть и социологические причины. Хотя российская экономика успешно адаптировалась к новым условиям, дальнейшее развитие событий прогнозировать тяжело. На настроения граждан могут негативно повлиять возможные безработица, сокращение ассортимента продукции и рост цен.

Будут ли отменять губернаторские выборы в 2023 году?

Политолог Константин Лукин называет отмену выборов губернаторов нереалистичным сценарием, который вряд ли будет реализован.

«Выборы — элемент стабильности политической системы. Его отмена принесет больше тревожности», — считает Лукин.

Отмена губернаторских выборов повлечет лишь накопление недовольства в обществе, которое «никому не нужно».

Константин Лукин. Анна Зайкова

С его точки зрения, электоральный процесс не несет угроз для нынешней политической системы. При этом, выборы — элемент, который так или иначе несет в себе обновление и является точкой перезагрузки системы.

«После выборов мы всегда просыпаемся немного в другой стране», — отметил Лукин.

С точки зрения стабилизации электорального процесса, уже сейчас есть механизм, позволяющий стабилизировать политическую систему, — муниципальный фильтр.

Для регистрации кандидатам необходимо собрать от 5% до 10% подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований — это и есть муниципальный фильтр, установленный региональным законодательством, при этом каждый депутат может поставить подпись только за одного кандидата. Так, в Алтайском крае мунфильтр установлен в 7%.

По словам Константина Лукина, действующий в регионе 7-процентный фильтр — действительно запредельный уровень, поскольку регион — один из лидеров в стране по количеству муниципалитетов. Но даже снижение мунфильтра до 5% не особо поможет оппозиционным партиям — так или иначе им придется договариваться с депутатами-самовыдвиженцами.