Элтон Джон увидел лицемерие в словах Путина об ЛГБТ-сообществах

«Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчен, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела», — написал Элтон Джон в Instagram.