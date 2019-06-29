Элтон Джон увидел лицемерие в словах Путина об ЛГБТ-сообществах

«Уважаемый президент Путин, я был глубоко огорчен, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика, которая охватывает многокультурное и сексуальное разнообразие, в нашем обществе устарела», — написал Элтон Джон в Instagram.
Как отметил артист, слова о том, чтобы представители ЛГБТ-сообщества «были счастливы» кажутся ему лукавством.
Элтон Джон заявил, что рассказывающий о его жизни фильм «Рокетмен» подвергся цензуре — из картины удалили сцены сексуального характера и моменты, связанные с наркотиками. «Мне кажется, что это лицемерие», — написал артист.
Напомним, в интервью Financial Times Путин заявил, что Россия ничего не имеет против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. «Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными», — говорится в тексте интервью на сайте Кремля.