«Эпоха неистовых хайпов»: алтайский вице-премьер посоветовал не искать «черных кошек» в выборах

На открытии информационного центра крайизбиркома 6 сентября политический вице-премьер правительства Алтайского края Денис Губин обратился к журналистам при освещении выборов 8 сентября с призывом оставаться профессионалами в эпоху «неистовых хайпов и фейков», а не транслировать информационный шум.

Вице-губернатор призвал журналистов оставаться объективными.

Денис Губин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Вы понимаете, в какую пору зашел мир: неистовых хайпов, фейков и прочих историй. Так вот, хотелось бы, чтобы мы меньше тратили время, чтобы искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. А все-таки отвечали на конкретные вопросы, возможно, претензии.

Вице-премьер признался, что для властей края эти выборы — репетиция будущей избирательной кампании 2021-го года.

Денис Губин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Я много читаю, и зачастую становится немного неприятно — какие-то слухи непонятные распускаются там, сям: «Где эти бюллетени? Где этот майор?» Так и хочется сказать: можно организовать некий тур, пойти и проверить. Не в обиду вам будет сказано, но проще сидеть на диване рядом с компьютером и что-то тягать из интернета и выдавать это за чистую монету, нежели подняться, съездить и посмотреть, что происходит.

По мнению Губина, некоторые личности специально создают вокруг себя иллюзию проблем, информационный шум, чтобы себя попиарить. «Давайте, оставим это на совести тех, кто это делал», — прокомментировал он. Все, кто реально хотел участвовать в выборах, находятся в избирательной гонке, подчеркнул Губин.

Вице-премьер сообщил, что власти края и крайизбирком сделали много, чтобы выборы «были чистыми, открытыми». Он сказал, что готов реагировать на сообщения в день выборов, вплоть до выездов куда-то при необходимости.

Какие выборы пройдут 8 сентября в Алтайском крае

Напомним, в Алтайском крае 8 сентября буду выбирать одного депутата АКЗС, одного депутата Барнаульской гордумы, двух депутатов Бийской гордумы, 244 депутатов районного и сельского уровней, 52 глав сельсоветов.

Также пройдут два референдума по вопросам самообложения граждан в Бийском и Угловском районах.