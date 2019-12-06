«ЕР», чиновники и бизнесмены обсудили проект Правил землепользования и застройки

По инициативе городского отделения «Единой России» в Барнауле обсудили проект Правил землепользования и застройки к Генеральному плану. В обсуждении приняли участие представители заинтересованных министерств региона, профильных комитетов города Барнаула, Общероссийского Народного фронта, члены Общественной палаты краевой столицы, а также застройщики, архитекторы, промышленники, предприниматели и депутаты гордумы.

Напомним, на августовском заседании Барнаульской городской Думы депутаты приняли Генеральный план города. Тогда же единороссы анонсировали обсуждение продолжения Генплана — проекта Правил землепользования и застройки, включающих в себя карту градостроительного зонирования и градостроительные регламенты. Заказчиком проекта ПЗЗ выступил профильный комитет города, который с 28 октября по 28 ноября проводил общественные обсуждения проекта. Всего в адрес комиссии, ответственной за проведение обсуждений, поступило 56 обращений с 164 замечаниями и предложениями. Протокол заседания комиссии будет опубликован в субботнем номере городской газеты «Вечерний Барнаул».

Круглый стол по правилам землепользования и застройки к Генеральному плану. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дмитрий Аристов,

председатель горкомитета по строительству , архитектуре и развитию города:

Наибольшее количество замечаний и предложений — 37 — в комиссию поступило из градостроительной инспекции. Проектный институт «Алтайгражданпроект» направил 8 обращений, еще 4 — управление имущественных отношений региона, часть замечаний и предложений поступили от частных лиц. Зачастую по одному и тому же вопросу к нам поступали взаимоисключающие предложения. Комиссия поддерживала те или иные замечания и предложения в соответствие с градостроительным законодательством. Подчеркну, без принятия Правил, мы не сможем развивать базовые вещи и повышать инвестиционную привлекательность всей территории города.

От лица общественников высказался глава регисполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, который подчеркнул прозрачность всех процедур, однако выразил и общую озабоченность горожан — не появятся ли для недобросовестных предпринимателей лазейки, которые позволят застраивать территории в соответствии со своими предпочтениями, а не на основании Правил.

Круглый стол по правилам землепользования и застройки к Генеральному плану. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Юрий Еремеев,

секретарь городского отделения «Единой России»:

Мы знаем о справедливых замечаниях со стороны жителей ряда микрорайонов, которые опасаются за застройку жилой зоны. Нам важно соблюсти баланс и принять максимально взвешенное решение, при этом не нарушить как права горожан, так и интересы развития города. Поэтому предлагаем рассмотреть данную тему отдельно, в рамках следующих круглый столов.

Эмоционально по теме застройки краевой столицы высказался строитель, член Общественной палаты Барнаула Юрий Гатилов. По мнению предпринимателя, обозначение ряда зон, на которых в предлагаемых Правилах накладываются ограничения по количеству этажности зданий, необходимо пересмотреть.

Круглый стол по правилам землепользования и застройки к Генеральному плану. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Считаю, что проект застройки, как и Генплан, необходимо принимать. Однако не нужно думать, что документ может решить все. Правила — это каркас, а содержание мы должны предлагать вместе с экспертами в дальнейшем, — подчеркнул член Общественной палаты в ходе беседы с журналистами.

Сами разработчики согласились с мнением, что документ не является идеальным, однако максимально учитывает аспекты развития Барнаула. Присутствовавшие на круглом столе предприниматели и строители отметили, что в настоящий момент, без принятия Правил, они не могут не только создавать новые объекты, но и проводить реконструкции существующих, а это ведет к потере рабочих мест и снижению прибыли.

Депутат гордумы, руководитель строительной компании Ксения Белоусова отметила большую работу, проведенную комитетом, заметив, что в соседних регионах Сибири, в частности в Красноярске, Правила землепользования и застройки проработаны не с такой тщательностью, как в Барнауле.

Круглый стол по правилам землепользования и застройки к Генеральному плану. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Ксения Белоусова,

руководитель строительной компании:

ПЗЗ Красноярска — это всего чуть больше 60 страниц документа, который является отсылочным к федеральному и региональному законодательству. Мнение барнаульского строительного сообщества — документ нужно принимать. Никто не мешает работать как над Генпланом, так и над Правилами. Идеального документа не будет никогда. Из 164 замечаний большинство противоречат друг другу, а некоторые — прямо противоречат нормам градостроительного законодательства. Предлагаю, с 8 декабря этого года начинать заниматься внесением изменений, чтобы и отрасль не стояла на месте, и город продолжал развиваться.

С мнением продолжать постоянную работу над Правилами и вносить изменения в уже принятый документ, согласились как архитекторы, так и представители власти.

Круглый стол по правилам землепользования и застройки к Генеральному плану. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Юрий Еремеев,

секретарь городского отделения «Единой России»:

Мы выслушали и эмоциональные заявления, и аргументированные позиции экспертов градостроительной отрасли и общественников. Подчеркну, 7 декабря протокол комиссии проекта Правил будет опубликован. Затем разработчики планируют вынесение проекта на декабрьское заседание Барнаульской городской Думы, в чьи исключительные полномочия входит утверждение этого важнейшего для развития города документа. После того как депутаты примут ПЗЗ, мы предлагаем городской администрации уже в январе собрать из числа экспертов и депутатов постоянно действующий рабочий орган, который будет заниматься непрерывной адаптацией Правил к жизни Барнаула.

Круглый стол по правилам землепользования и застройки к Генеральному плану. Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Добавим, профильный комитет Барнаула планирует выйти с предложением о принятии проекта Правил землепользования и застройки на следующие заседание Барнаульской гордумы, которое пройдет в конце декабря.