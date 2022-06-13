13 июня
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Политика

Эрдоган заявил, что Западу нельзя доверять

Западным странам нельзя доверять, особенно в вопросах политики, цитирует РИА Новости президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
kremlin.ru

Турецкий лидер уверен, что с Западом можно сотрудничать в сферах искусства и науки, но не политики.

«Мы спрашиваем у Греции: „Зачем вы построили военные базы?“ Они нам дают содержательный ответ: „Против России“.

А что вы сделали, чтобы поддержать Украину, если вы против России? Все это ложь. Этому Западу нельзя доверять», — констатировал Эрдоган.

Он напомнил, что Брюссель уже долгое время не может принять решение по вступлению Турции в Евросоюз. Однако Анкара получила статус кандидата в 1999 году.

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