Еросоюз вновь отказался признавать присоединение Крыма к России

ЕС распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму, подтвердив свою приверженность политике непризнания его итогов и дальнейшего применения санкций против РФ, сообщили «РИА Новости».

Крым отмечает пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Пять лет назад — 16 марта 2014 года — крымчане подавляющим числом голосов из двух предложенных вариантов в бюллетене, выбрали первый: «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации».

«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии ЕС Федерики Могерини от имени ЕС.

В заявлении также говорится, что ЕС считает эти события «прямым вызовом международной безопасности», которые «привели к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море». Евросоюз призвал РФ освободить задержанных украинских моряков, суда «безоговорочно и без дальнейших задержек», а также «обеспечить беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море».

Также в заявлении говорится о «растущей милитаризации полуострова», «ухудшении положения в области прав человека», «давления на крымско-татарскую общину», а также призыв к освобождению Олега Сенцова, который осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.