Еще два «жириновца» покинули ЛДПР на Алтае

Дубинин пояснил, что вышел из партии из-за снижения качества ее работы под координаторством Владимира Семенова.
Сам Семенов заявил, что такие выходы — нормальная история для предвыборного периода, а Дубинину предлагали несколько территориальных групп и одномандатных округов на выбор, но он отказался.
«Возможно, есть предложение от других партий. Но меня радует, что мы теряем членов по собственному желанию, а не по решению судов и следственных органов, как это происходит в других партиях», — сказал Семенов.
Абрамова оказалась недоступна для комментариев.
Ранее алтайскую ячейку ЛДПР покинули депутат АКЗС Евгения Боровикова и депутаты барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин и Кристина Юстус.