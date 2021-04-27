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Политика

Еще два «жириновца» покинули ЛДПР на Алтае

ЛДПР в Алтайском крае продолжает разваливаться. Депутаты АКЗС Иван Дубинин и Оксана Абрамова написали заявления о выходе из партии, пишет «Политсибру».

В штабе ЛДПР. Выборы в АКЗС и Госдуму. Барнаул, 18-19 сентября 2016 года.
В штабе ЛДПР. Выборы в АКЗС и Госдуму. Барнаул, 18-19 сентября 2016 года.
Анна Зайкова

Дубинин пояснил, что вышел из партии из-за снижения качества ее работы под координаторством Владимира Семенова.

Сам Семенов заявил, что такие выходы — нормальная история для предвыборного периода, а Дубинину предлагали несколько территориальных групп и одномандатных округов на выбор, но он отказался.

«Возможно, есть предложение от других партий. Но меня радует, что мы теряем членов по собственному желанию, а не по решению судов и следственных органов, как это происходит в других партиях», — сказал Семенов.

Абрамова оказалась недоступна для комментариев.

Ранее алтайскую ячейку ЛДПР покинули депутат АКЗС Евгения Боровикова и депутаты барнаульской городской Думы Дмитрий Ворсин и Кристина Юстус.

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