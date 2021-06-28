Еще один алтайский депутат может оказаться нечист на руку

Депутат алтайского парламента от партии «Единая Россия» и начальник государственного краевого предприятия «Северо-Восточное ДСУ» Сергей Сивец проходит подозреваемым по делу о хищении, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на региональный следком.

В отношении Сивца уже возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере). Следствие выяснило, что в 2020 году руководитель предприятия составил фиктивный договор на выполнение работ по содержанию дорог.

И якобы так он мог присвоить 12 млн рублей. Сейчас правоохранители собирают доказательства.

Сергей Сивец. direktor-altai.ru

,

,

Источники «Политсибру» ранее сообщали , что Сивец может быть связан с разбирательством в отношении бывшего министра транспорта Александра Дементьева. По данным следствияэкс-чиновник получил взятку в 5 млн рублей от директора компаниикоторая занимается нанесением дорожной разметки.

Дементьев должен был помочь фирме стать субподрядчиком по содержанию дорог и пройти приемку выполненных работ.

Ранее уголовное дело завели на депутата АКЗС Всеволода Кондратьева, которого обвиняют в даче взятки. Уже осуждены два депутата-единоросса действующего созыва АКЗС: Андрей Волкова и Ирину Теплову.

В отношении экс-представителя губернатора в АКЗС Стеллы Штань заведено уголовное дело.