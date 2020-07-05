Еще один Путин станет председателем партии «Народ против коррупции»

Как пишет Znak, в эту партию Роман Путин вступил 21 июня. Всего лишь 15 дней ему потребовалось для того. чтобы встать у партийного штурвала.
Ранее НПК распространила заявление, где сказано, что «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы, эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».
Таким образом Роман Путин станет председателем и лидером новой партии. Ранее этот пост занимал профессиональный экономист Григорий Анисимов.
В Алтайском крае нет регионального отделения НПК. По крайней мере, информация о его наличии отсутствует на партийном сайте. Однако, думается, что желающие встать под знамена Путина скоро появятся и в Барнауле.