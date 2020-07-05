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Политика

Еще один Путин станет председателем партии «Народ против коррупции»

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, 5 июля возглавит партию «Народ против коррупции» (НПК). Для этого в Москве будет проведен партийный съезд. Ранее он работал в ФСБ, был предпринимателем, но теперь решил заняться политикой.

Роман Путин, лидер партии "Народ против коррупции".
Роман Путин, лидер партии "Народ против коррупции".
Официаьный сайт партии НПК.

Как пишет Znak, в эту партию Роман Путин вступил 21 июня. Всего лишь 15 дней ему потребовалось для того. чтобы встать у партийного штурвала.

Ранее НПК распространила заявление, где сказано, что «Роман Игоревич имеет большой опыт общественной и политической деятельности, в области государственной службы, эффективный предприниматель. Партия получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов».

Таким образом Роман Путин станет председателем и лидером новой партии. Ранее этот пост занимал профессиональный экономист Григорий Анисимов.

В Алтайском крае нет регионального отделения НПК. По крайней мере, информация о его наличии отсутствует на партийном сайте. Однако, думается, что желающие встать под знамена Путина скоро появятся и в Барнауле.

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