Еще одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину

Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в легкоатлетическом многоборье, отказалась возвращаться на родину из Германии, где она сейчас находится вместе с семьей после истории с бегуньей Кристиной Тимановской.

«Я буду жить в Германии, надеюсь, мне здесь понравится. Мы остаемся здесь. Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — написала спортсменка в Instagram.

Она добавила, что в Германии для нее и ее семьи сейчас имеется «возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких».

Яна Максимова — серебряный призер чемпионата Европы-2013 по легкой атлетике в помещении. На Играх-2008 в Пекине она заняла последнее место (ее муж Андрей Кравченко тогда выиграл серебряную медаль в десятиборье), в Лондоне-2012 — 16-е. На Олимпиаду в Токио-2020 спортсменка не отобралась, пишет polit.ru.

Бегунья Кристина Тимановская входила в состав сборной Белоруссии. На Олимпийских играх в Токио она раскритиковала своих тренеров в соцсетях. Спортсменка пожаловалась на то, что из-за дисквалификации других атлеток ее заставляют выступить в дисциплине, по которой она не специализируется.

После поста Тимановской в соцсетях ее попытались депортировать в Белоруссию и отозвали заявку на участие в Олимпиаде. Спортсменка 2 августа запросила у Польши политическое убежище.

4 августа агентство Reuters сообщило, что Кристина Тимановская улетела в Варшаву через Вену.