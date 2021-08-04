4 августа 21°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Еще одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться на родину

Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в легкоатлетическом многоборье, отказалась возвращаться на родину из Германии, где она сейчас находится вместе с семьей после истории с бегуньей Кристиной Тимановской.

Вооруженный Александр Лукашенко.
Вооруженный Александр Лукашенко.
Стоп-кадр YouTube

«Я буду жить в Германии, надеюсь, мне здесь понравится. Мы остаемся здесь. Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — написала спортсменка в Instagram.

Она добавила, что в Германии для нее и ее семьи сейчас имеется «возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких».

Яна Максимова — серебряный призер чемпионата Европы-2013 по легкой атлетике в помещении. На Играх-2008 в Пекине она заняла последнее место (ее муж Андрей Кравченко тогда выиграл серебряную медаль в десятиборье), в Лондоне-2012 — 16-е. На Олимпиаду в Токио-2020 спортсменка не отобралась, пишет polit.ru.

Бегунья Кристина Тимановская входила в состав сборной Белоруссии. На Олимпийских играх в Токио она раскритиковала своих тренеров в соцсетях. Спортсменка пожаловалась на то, что из-за дисквалификации других атлеток ее заставляют выступить в дисциплине, по которой она не специализируется.

После поста Тимановской в соцсетях ее попытались депортировать в Белоруссию и отозвали заявку на участие в Олимпиаде. Спортсменка 2 августа запросила у Польши политическое убежище.

4 августа агентство Reuters сообщило, что Кристина Тимановская улетела в Варшаву через Вену.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соцсети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость