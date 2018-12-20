Еще три алтайских депутата заняли оплачиваемые из бюджета должности

Три депутата краевого заксобрания официально получили оплачиваемые должности. Это представители фракций «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия».

Евгения Боровикова из ЛДПР будет работать на профессиональной основе в правовом комитете как рядовой депутат.

Александр Молотов, лидер фракции «Справедливая Россия», займет пост зампреда бюджетного комитета и также станет работать на постоянной основе.

Ирина Солнцева из «Единой России» также начнет получать зарплату на посту заместителя председателя комитета по здравоохранению и науке.

Солнцева в предыдущих созывах неоднократно занимала руководящие должности в комитетах АКЗС, в том числе на платной основе. Накануне выборов 2016 года она потеряла поддержку в краевой власти, но несмотря на это решила участвовать в выборах и выиграла их. Однако претендовать на оплачиваемый пост тогда не могла. Теперь она вернулась к более активной политической жизни — вошла в президиум регионального политсовета «Единой России» и стала зампредом комитета в АКЗС.

Ранее спикер АКЗС Александр Романенко заявлял, что по инициативе фракций решили заполнить вакантные оплачиваемые должности представителями каждой из фракций. Но с КПРФ вышла заминка: из-за внутрифракционного конфликта коммунисты не смогли договориться, кого именно они делегируют на «зарплатный» пост. В итоге председателю АКЗС поступило сразу три заявления от членов фракции КПРФ. Сейчас решение по ним не принято.

По неофициальным данным, средняя зарплата на таких постах составляет около 130−150 тысяч рублей.