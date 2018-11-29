Рокировка депутатов в АКЗС для повышения их статуса вызвала скандал

Александр Молотов, лидер фракции «Справедливая Россия», поменяется местами с другим эсэром Александром Николайчиком: первый перейдет в комитет по бюджету из комитета по местному самоуправлению, а второй займет его место.
Максим Талдыкин, руководитель фракции КПРФ, из правового перейдет в комитет по социальной политике.
Обе перестановки проведены для того, чтобы депутаты могли стать заместителями председателей комитетов, что даст им возможность занять вакантные оплачиваемые места.
Ранее сообщалось, что на работу в АКЗС за зарплату может также претендовать и Евгения Боровикова из ЛДПР. Сейчас она остается рядовым членом комитета по правовой политике.
Председатель АКЗС Александр Романенко пояснил, что в декабре по инициативе оппозиционных фракций депутаты будут рассматривать вопрос о «закрытии» дополнительных платных ставок. Он сообщил, что ему поступило всего шесть заявлений: по 1 — от ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России» и 3 — от КПРФ.
Что вызвало скандал?
Мария Прусакова, депутат от КПРФ, комментируя изменения, поставила под сомнение мотивацию передвижения депутатов, а своего коллегу Талдыкина обвинила фактически в «продажности».
Мария Прусакова,
депутат АКЗС:
Хочу обратить ваше внимание на мотивацию депутатов. Мы прекрасно понимаем, что она связана с вопросом об их трудоустройстве, который мы рассмотрим на ближайшей сессии. Хочу привести пример Хакасии, где губернатор-коммунист первым делом сократил расходы на аппарат правительства. По-моему, законодательное собрание сегодня не испытывает нехватки в депутатах, работающих на профессиональной основе. Я считаю неуместным увеличивать количество депутатов, работающих на постоянной основе.
Она отдельно остановилась на переходе Талдыкина. По ее мнению, он оставляет без представителя от КПРФ правовой комитет, который готовит около 70−80% всех законопроектов, и переходит в социальный, где и так есть представитель фракции.
Кроме того, Прусакова прямо заявила, что за будущее назначение на должность Талдыкин расплатился голосованием «за» бюджет края на 2019 год. Это случилось впервые в этом созыве. Она обвинила его в «мелкобуржуазном мышлении» и в том, что он забыл об интересах рабочего класса, которые якобы отстаивает.
Мария Прусакова,
депутат АКЗС:
Сегодня мы услышали, на какого классика он ссылается. Раньше это был Ленин, теперь Кудрин.
Досталось и спикеру АКЗС Александру Романенко. Прусакова сказала, что «большого ума не надо, чтобы манипулировать людьми за счет бюджетных средств» и что большим политическим мастерством является работа с депутатами путем убеждения и с помощью политического авторитета.
Прусакова указала и еще на одну причину ее протеста: руководитель аппарата Инна Казанцева внесла предложение уменьшить зарплаты помощникам депутатов. Его рассматривали на предсессионных заседаниях фракций. По мнению Прусаковой, логики в этом никакой нет: с одной стороны, сокращать зарплаты для 64 помощников, с другой — трудоустраивать «этих товарищей».
Романенко в ответ подчеркнул, что увеличения расходов бюджетных средств не произойдет: заксобрание финансируется исходя из того, что в нем на постоянной основе работают 14 человек, а сейчас платные должности занимают только 9 депутатов. Из этих 9 депутатов только 3 представляют оппозиционные фракции — по 1 от каждой.
Всего в АКЗС семь комитетов, из них в двух вообще нет депутатов, работающих на постоянной основе.