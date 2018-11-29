Рокировка депутатов в АКЗС для повышения их статуса вызвала скандал

29 ноября на сессии краевого заксобрания (АКЗС) депутаты провели ротации внутри комитетов. В будущем это позволит нескольким депутатам повысить свой статус с рядовых членов до заместителей и занять оплачиваемые должности. Мария Прусакова так прокомментировала вопрос, что устроила мини-скандал.

Александр Молотов, лидер фракции «Справедливая Россия», поменяется местами с другим эсэром Александром Николайчиком: первый перейдет в комитет по бюджету из комитета по местному самоуправлению, а второй займет его место.

Максим Талдыкин, руководитель фракции КПРФ, из правового перейдет в комитет по социальной политике.

Обе перестановки проведены для того, чтобы депутаты могли стать заместителями председателей комитетов, что даст им возможность занять вакантные оплачиваемые места.

Ранее сообщалось, что на работу в АКЗС за зарплату может также претендовать и Евгения Боровикова из ЛДПР. Сейчас она остается рядовым членом комитета по правовой политике.

Председатель АКЗС Александр Романенко пояснил, что в декабре по инициативе оппозиционных фракций депутаты будут рассматривать вопрос о «закрытии» дополнительных платных ставок. Он сообщил, что ему поступило всего шесть заявлений: по 1 — от ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России» и 3 — от КПРФ.

Что вызвало скандал?

Мария Прусакова, депутат от КПРФ, комментируя изменения, поставила под сомнение мотивацию передвижения депутатов, а своего коллегу Талдыкина обвинила фактически в «продажности».

Мария Прусакова,

депутат АКЗС:

Хочу обратить ваше внимание на мотивацию депутатов. Мы прекрасно понимаем, что она связана с вопросом об их трудоустройстве, который мы рассмотрим на ближайшей сессии. Хочу привести пример Хакасии, где губернатор-коммунист первым делом сократил расходы на аппарат правительства. По-моему, законодательное собрание сегодня не испытывает нехватки в депутатах, работающих на профессиональной основе. Я считаю неуместным увеличивать количество депутатов, работающих на постоянной основе.

Мария Прусакова. Анна Зайкова.

Она отдельно остановилась на переходе Талдыкина. По ее мнению, он оставляет без представителя от КПРФ правовой комитет, который готовит около 70−80% всех законопроектов, и переходит в социальный, где и так есть представитель фракции.

Кроме того, Прусакова прямо заявила, что за будущее назначение на должность Талдыкин расплатился голосованием «за» бюджет края на 2019 год. Это случилось впервые в этом созыве. Она обвинила его в «мелкобуржуазном мышлении» и в том, что он забыл об интересах рабочего класса, которые якобы отстаивает.

Мария Прусакова,

депутат АКЗС:

Сегодня мы услышали, на какого классика он ссылается. Раньше это был Ленин, теперь Кудрин.

Максим Талдыкин. Ирина Пергаева.

Досталось и спикеру АКЗС Александру Романенко. Прусакова сказала, что «большого ума не надо, чтобы манипулировать людьми за счет бюджетных средств» и что большим политическим мастерством является работа с депутатами путем убеждения и с помощью политического авторитета.

Прусакова указала и еще на одну причину ее протеста: руководитель аппарата Инна Казанцева внесла предложение уменьшить зарплаты помощникам депутатов. Его рассматривали на предсессионных заседаниях фракций. По мнению Прусаковой, логики в этом никакой нет: с одной стороны, сокращать зарплаты для 64 помощников, с другой — трудоустраивать «этих товарищей».

Романенко в ответ подчеркнул, что увеличения расходов бюджетных средств не произойдет: заксобрание финансируется исходя из того, что в нем на постоянной основе работают 14 человек, а сейчас платные должности занимают только 9 депутатов. Из этих 9 депутатов только 3 представляют оппозиционные фракции — по 1 от каждой.

Всего в АКЗС семь комитетов, из них в двух вообще нет депутатов, работающих на постоянной основе.