Еще жестче. Лукашенко поручил «принять меры» для защиты целостности Белоруссии

Это распоряжение глава государства отдал во время посещения военного полигона под Гродно.

Глава государства поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.