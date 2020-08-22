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Политика

Еще жестче. Лукашенко поручил «принять меры» для защиты целостности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать «самые жесткие меры» в целях защиты территориальной целостности республики, сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко на выборах президента.
Александр Лукашенко на выборах президента.
president.gov.by

Это распоряжение глава государства отдал во время посещения военного полигона под Гродно.

Глава государства поручил министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. В ходе беспорядков пострадали сотни человек.

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