«Если мы это не сделаем, то распускаемся». Почему алтайские депутаты одобрили применение ДЭГ и упростили себе декларирование доходов

Алтайские депутаты одобрили использование дистанционного электронного голосования. О том, как прошла мартовская сессия АКЗС, и какие еще основные решения приняли парламентарии — в материале altapress.ru.

Дистанционное электронное голосование теперь будет и в Алтайском крае

Депутаты АКЗС ввели возможность применения на выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Алтайском крае. Фактически новые поправки в законодательство создали правовую базу для возможности применения ДЭГ в регионе. При этом решение об использовании ДЭГ нужно будет согласовывать с Центральной избирательной комиссией.

Мнения депутатов по этому законопроекту разделились. Так, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению АКЗС Денис Голобородько заявил, что изменения связаны с изменением федерального законодательства.

«Давайте оценивать ДЭГ не как основную, а как дополнительную возможность волеизъявления граждан. Мы должны понять, что это более удобный инструмент голосования в том числе и для молодого избирателя», — подчеркнул Голобородько.

В свою очередь депутаты-коммунисты обратили внимание на проблему организации процедуры наблюдения при ДЭГ.

«Как мы понимаем, наблюдение за ДЭГ — краеугольный камень вопроса. Не так страшен ДЭГ, как как вопрос о том, что сложно наблюдать за этим процессом», — заявил Антон Арцибашев из КПРФ.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Денис Голобородько заявил, что технически наблюдение налаживается — растет число наблюдающих и качество их подготовки. В частности, у всех федеральных партий есть такие технические специалисты, которые могут проводить такое наблюдение.

Глава фракции ЛДПР Владимир Семенов занял сторону защитников ДЭГ. Он также указал на то, что эту практику пока лишь включат в перечень возможных форм голосования, но технический прогресс нужно принимать.

«Буквально два избирательных цикла назад для того, чтобы сделать перевод денег от гражданина к гражданину, человек должен был явиться в почтовое отделение с паспортом, где тоже сидел наблюдатель, отдать ему паспорт, заполнить анкету, отправить деньги, и все равно случались ошибки. Сейчас мы с вами это делаем дистанционно с помощь мобильного телефона. У нас есть минимальный процент нарушений, если мы возьмем количество все транзакций, происходящих в стране и никого это не останавливает», — заявил Семенов.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Другой точки зрения придерживалась эсер Людмила Суслова. Она отметила, что ДЭГ имеет очевидные плюсы, однако ряд связанных факторов вызывает опасения.

«Это недоверие пользователей к новой системе, свободе волеизъявления и тайне голосования, информационной безопасности процесса. Проект по внедрению системы интернет-голосования очень сложно воплотить в жизнь в сегодняшних реалиях. Это связано в первую очередь с недоверием граждан к институту выборов в целом», — заявила Суслова.

Также, по словам политика, любую электронную систему можно взломать. Для начала необходимо защитить саму систему ДЭГ от подобных посягательств. При этом политик отметила, что скепсис в отношении ДЭГ связан с недоверием к институту выборов в целом.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов акцентировал внимание на несовершенстве федерального закона по использованию ДЭГ.

«Голосование при ДЭГ не является ни открытым, ни гласным. Мы не видим, чтобы существовал какой-то эффективный контроль за честностью процедур при его применении. Это влечет недоверие к результатам выборов, а у нас и без ДЭГ с этим большая проблема», — сообщил Кривов.

Все вышеназванное, по словам Кривова, может привести к тому, что у избирателя возникнут сомнения в легитимности органов власти, избранных в результате применения процедуры ДЭГ, и это также не несет ничего хорошего.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Денис Голобородько отметил, что привести региональный закон в соответствие с федеральным просто необходимо.

«Мы — региональный орган государственной власти субъекта. Мы обязаны в течение трех месяцев привести в соответствие с федеральным законом. Если мы это не делаем — мы затем распускаемся», — заявил вице-спикер АКЗС.

Андрей Кривов также отметил, что в западных странах уже отказываются от электронного голосования.

«Наверное, мы скоро дойдем до того, что для того, чтоб проголосовать, нужно будет всего лишь кивнуть головой перед экраном телевизора», — подметил Кривов.

Депутат Госдумы Анжелика Глазкова заявила, что нельзя отдавать «на откуп ИТ-специалистам» тайну голосования.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Тем не менее, по результатам голосования большинством голосов депутатов документ был принят. 39 депутатов от ЕР, ЛДПР и «Коммунистов России» проголосовали «за», 21 депутат от КПРФ — против, еще трое парламентариев от «Справедливой России — За правду» воздержались.

Помимо поправок, касающихся ДЭГ, законопроект предусматривал и иные изменения в законодательство, например, то, как в нем будут фигурировать иностранные агенты. Однако эта часть документа дискуссий не вызвала.

Отчет омбудсмена

С отчетом о деятельности за 2022 год перед депутатами выступил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. Это обращение стало для него последним в качестве омбудсмена — в ближайшее время Ларин покинет этот пост из-за ограничения по времени пребывания на должности.

По информации Бориса Ларина, в 2022 году в аппарат омбудсмена обратились 1824 человека — это на 12,5% меньше, чем в 2021 году. Чаще других обращались пенсионеры, работающие граждане и лица, находящиеся в местах принудительного содержания. Среди наиболее актуальных проблем — защита прав участников специальной военной операции и членов их семей, предоставление жилья сиротам и малоимущим, работа ЖКХ.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

За год с момента начала СВО на территории Украины, по вопросам, связанным со специальной военной операцией, поступило 158 обращений. Ларин отметил, что эти просьбы были о помощи от эвакуированных жителей новых регионов, жалобы на решения призывных комиссий по мобилизации граждан, обращения, связанные с поиском и возвращением домой военнослужащих. По словам омбудсмена, каждое такое обращение находилось на особом контроле, с отдельными из них работа продолжается.

Кроме того, за этот же период к Ларину поступило пришло 30 обращений с просьбой оказать содействие в поиске пропавших без вести в районах боевых действий и возвращении тех, кто в силу различных обстоятельств оказался в плену. По имеющимся данным, из плена вернулись шестеро жителей края.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

По словам Ларина, в 2022 году жителей края по-прежнему волновали проблемы, связанные с низким уровнем доходов. Прежде всего это вопросы реализации гражданами права на социальное обеспечение. Большая часть из них были связаны с попытками граждан улучшить материальное положение за счет уточнения размера пенсий, получения различных выплат и компенсаций. При этом обращений, связанных с установлением инвалидности и выделением средств реабилитации, за минувший год стало значительно меньше.

В 2022 году более чем на треть, в сравнении с 2021 и 2020 годами, сократилось количество обращений, поступивших из учреждений УФСИН России по Алтайскому краю. Почти на 60% сократилось количество обращений по вопросам здравоохранения.

Напоследок Борис Ларин посоветовал сосредоточить внимание властей на защите прав и поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

«Необходимо оценить возможность создания в крае реестра участников спецоперации, а также гражданских лиц, работающих в зоне СВО, для их дальнейшей комплексной медицинской и психологической реабилитации. Надо предусмотреть создание сети реабилитационных центров», — заявил Ларин.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Борис Ларин также рекомендовал чиновникам усилить работу по оказанию жителям края бесплатной юридической помощи. Параллельно с этим, по мнению омбудсмена, нужно выявлять и предавать гласности случаи недобросовестного оказания юридических услуг.

Преступность в крае оказалась выше среднероссийской

Начальник ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Андрей Подолян в своем отчете перед депутатами АКЗС тоже затронул проблемы в работе своего ведомства. Он рассказал о статистике преступности в Алтайском крае и работе по обеспечению безопасности на дорогах.

За 2022 год в крае зарегистрировали 39 177 преступлений. Рост преступности составил 0,3%. На 1 тысячу человек пришлось 17,2 нарушений закона, что выше среднего показателя общероссийского уровня (13,5). При этом раскрываемость составила 54,9%.

Большая часть преступлений (56,7% или 22 190 правонарушений) — связаны с собственностью граждан. Снизилось число умышленных убийств и покушений на убийство, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Вместе с тем выросло число изнасилований и покушений на них, грабежей, разбойных нападений, вымогательств, мошенничеств, краж транспортных средств, а также мелких хищений.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Несовершеннолетние на территории края совершили 779 преступлений. Удельный вес подростковой преступности составил 3,7%.

Как отметил глава алтайской полиции, на состоянии преступности сильно сказывается пьянство жителей. Так, почти 37% жителей края на момент правонарушения были в нетрезвом состоянии. Кроме того, 4123 преступления были связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Также алтайские полицейские выявили 14 преступлений экстремистской направленности и 10 преступлений террористического характера. В МВД заблокировали доступ к 350 сайтам, содержавшим экстремистские материалы. Примечательно, что количество фактов телефонного терроризма выросло в шесть раз — возбудили 182 уголовных дела.

Замруководителя фракции КПРФ в АКЗС Антон Арцибашев задал вопрос о наказании за лайки и репосты. По его словам, полезнее для всего общества и полиции, перед тем как возбуждать дела за посты и лайки проводить обычные профилактические беседы с людьми. Андрей Подолян в свою очередь сообщил, что такая работа ведется.

Антон Арцибашев Скриншот трансляции сессии АКЗС

В 2022 году на 8,8% возросло число преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе за счет тяжких и особо тяжких деяний. При этом, число преступлений, совершенных на улицах, увеличилось на 10,1%.

В крае количество аварий на дорогах увеличилось на 1,4%, при этом число погибших в них граждан увеличилось на 16,2%. 73,4% (1699) всех ДТП совершены в городах и населенных пунктах, том числе 32,7% - в краевой столице.

«Поставленная нам федеральным проектом задача обеспечения безопасности движения на дорогах по итогам года не выполнена. В ДТП погибли 265 граждан», — заявил Андрей Подолян. . Также Подолян пожаловался на дефицит кадров. Несмотря на то, что дефицит кадров в алтайских подразделениях МВД ниже среднероссийского, он все равно остается достаточно высоким. Это 9,9%, или же 1026 человек. Кроме того, некоторые сотрудники часто стараются перевестись в другие регионы с лучшими условиями несения службы. 18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС. Кроме того, как заявил Подолян, в каждом десятом случае у участковых нет собственных кабинетов и им приходится принимать граждан в кабинетах глав администраций. Значительная часть помещений, которые все же есть, длительное время не ремонтировалась и «не обеспечивает комфортного пребывания», а также имеет проблемы с оргтехникой и современными средствами связи. «Естественно, что желания продолжать работать в таких условиях это не добавляет», — подчеркнул Подолян.

Депутат от «Коммунистов России» Чермен Хугаев спросил про статистику преступлений, совершенных самими работниками полиции. Подолян рассказал, что количество таких преступлений упало почти на треть.

Право на льготную древесину для мобилизованных

Теперь мобилизованные, добровольцы или члены их семей могут обратиться с заявлением на получение деловой древесины вне очереди. Они смогут подавать заявления и получить лес уже в текущем году.

«Граждане, участвующие в СВО, в том числе погибшие при исполнении воинских обязанностей, а также члены их семей, родители, дети, супруг либо супруга имеют право на получение, приобретение либо заготовку древесины для собственных нужд вне очереди», — сказала замглавы алтайского минприроды Лариса Казанцева.

Однако депутат от КПРФ Михаил Зайцев отметил, что в этом вопросе есть «подводные камни».

«Еще неизвестно, сколько продлится специальная военная операция, и может получиться так, что в скором времени очередь на деловую древесину будет состоять преимущественно из ее участников. И простым гражданам будет все проблематичнее получить древесину», — отметил Зайцев.

Кроме того, по словам Зайцева, арендаторы леса не испытывают большого желания отпускать древесину по льготным ценам, это приведет к подъему ими цен с целью снижения спроса. А потому, как считает Зайцев, для участников СВО нужен резервный фонд древесины. Тем не менее, считается, что древесина будет выделяться сверх принятых ранее лимитов. Соответственно, принятие закона не должна повлиять на уже сформировавшуюся очередь на строительный лес.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Также в рамках этого же законопроекта депутаты рассматривали и «разделение труда» между краевым правительством и минприроды. Так, краевое правительство теперь сможет определять перечень должностных лиц, осуществляющий лесной надзор, а минприроды будет осуществлять лесную охрану и устанавливать уже перечень лиц, занимающихся этой работой.

Упростилась декларация доходов депутатов

В Алтайском крае упростился порядок декларирования доходов, расходов и имущественных обязательств для депутатов АКЗС, заседающих в краевом парламенте на непостоянной основе. До недавнего времени такой порядок действовал только в отношении депутатов сельских поселений.

«Депутаты, которые исполняют свои обязанности на непостоянной основе, то есть не получают зарплату, не будут подавать ежегодные декларации. Они будут отчитываться о доходах в двух случаях: в течение четырех месяцев с момента избрания и если их расходы по сделкам превышают доходы за последние три года. Во всех других случаях они уведомляют, что таких расходов не было», — рассказал вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

У депутатов, работающих на постоянной основе, сохранится прежний порядок декларирования доходов с ежегодным предоставлением сведений сохранится. Информация будет размещаться на сайте АКЗС в обобщенном виде.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Также краевой парламент расширил перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата. Теперь полномочия депутата АКЗС могут быть прекращены в связи с отсутствием депутата без уважительных причин на сессиях законодательного органа в течение шести месяцев подряд.

Перечень уважительных причин отсутствия депутата на сессии дополнен пунктом о прохождении АКЗС военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, участие в добровольческих формированиях. Кроме того, уважительными причинами для пропуска сессии считаются болезнь, отпуск, командировка.

Возможности для сельских старост

Теперь сельским старостой теперь сможет стать не только жители села, но и граждане, которые владеют жилым помещением, находящимся на территории этого населенного пункта. Кроме того, старостой может быть назначен муниципальный депутат, который работает на непостоянной основе.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Общий порядок избрания сельского старосты останется прежним. Он назначается представительным органом муниципалитета, в состав которого входит сельский населенный пункт, по представлению схода граждан — жителей этого села. При этом кандидат в старосты должен быть гражданином России старше 18 лет.

Единый документ территориального планирования

В связи с изменением федерального закона появляется Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования поселения объединит существующие сегодня генеральный план поселения (городского округа) и правила землепользования и застройки.

Также срок согласования документации по планировке территории сократился с 15 до 10 рабочих дней, а срок рассмотрения и утверждения документации по планировке территории уменьшился с 20 до 15 рабочих дней.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

Кроме этого, в региональном законе о градостроительной деятельности за Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края закрепили полномочия по утверждению документации по планировке территории в границах искусственного земельного участка.

Поправки в закон о такси

1 сентября вступит в силу новый федеральный закон о такси, который регулирует отношения в области организации перевозок пассажиров и багажа, а также отношения, возникающие при организации госконтроля в этой области. Для приведения в соответствие с этим ФЗ, депутаты приняли поправки в региональное законодательство.

Ряд положений законопроекта был направлен на урегулирование деятельности служб заказа такси. Так, устанавливается порядок предоставления права на осуществление деятельности службы заказа такси, требования и основания для отказа в предоставлении такого права.

18 сессия АКЗС , 2023 год. пресс-служба АКЗС.

К полномочиям краевых властей прибавится установление порядка получения в регионе лицензии на перевозку пассажиров и багажа на такси и регулирование иных вопросов, связанных с этим видом перевозок. Например, это создание региональной информационной системы легковых такси. Прибавится полномочий в этой сфере и у минтранса. Кроме того, таксистам запретят предлагать услуги на вокзалах и в аэропортах за исключением специальных оборудованных для этого мест.

На мартовской сессии документ принят только в первом чтении, где принимаются основополагающие положения. В дальнейшем эти нормы будут уточняться и дорабатываться.