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Политика

Эсминец «Джон Маккейн» нарушил границу России. Его остановил «Адмирал Виноградов»

Американский эсминец «Джон Маккейн» пересек российскую границу на юге Приморского края, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

Эсминец USS Fitzgerald.
Эсминец USS Fitzgerald.
United States Navy, Photographer's Mate 3rd Class Bo Flannigan

Инцидент произошел во вторник утром, 24 ноября. Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» углубился за линию морской границы на 2 км.

Эсминец уже несколько дней находится в акватории Японского моря. Нарушение границы произошло в заливе Петра Великого.

«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота „Адмирал Виноградов“ остановил нарушение государственной границы Российской Федерации», — рассказали в Минобороны.

После этого «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил о недопустимости таких действий.

Американский эсминец &quot;Джон Маккейн&quot; с пробоиной.
Американский эсминец «Джон Маккейн» с пробоиной.
скрин с видео

«Также предупредили, что для вытеснения могут применить таранный маневр», — уточнили в ведомстве.

После этого «Джон Маккейн» ушел в нейтральные воды и не предпринимал повторных попыток проникнуть на территорию России.

«Адмирал Виноградов» продолжает следить за американским кораблем, на подмогу также вышел корвет «Совершенный».

Напомним, в 2017 году «Джон Маккейн» получил пробоину после столкновения с нефтяным танкером недалеко от Сингапура. В этом обвинили русских хакеров, которые якобы устроили кибератаку на эсминец.

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