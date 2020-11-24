Эсминец «Джон Маккейн» нарушил границу России. Его остановил «Адмирал Виноградов»

Инцидент произошел во вторник утром, 24 ноября. Эскадренный миноносец ВМС США «Джон Маккейн» углубился за линию морской границы на 2 км.
Эсминец уже несколько дней находится в акватории Японского моря. Нарушение границы произошло в заливе Петра Великого.
«Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота „Адмирал Виноградов“ остановил нарушение государственной границы Российской Федерации», — рассказали в Минобороны.
После этого «Адмирал Виноградов» по международному каналу связи предупредил о недопустимости таких действий.
«Также предупредили, что для вытеснения могут применить таранный маневр», — уточнили в ведомстве.
После этого «Джон Маккейн» ушел в нейтральные воды и не предпринимал повторных попыток проникнуть на территорию России.
«Адмирал Виноградов» продолжает следить за американским кораблем, на подмогу также вышел корвет «Совершенный».
Напомним, в 2017 году «Джон Маккейн» получил пробоину после столкновения с нефтяным танкером недалеко от Сингапура. В этом обвинили русских хакеров, которые якобы устроили кибератаку на эсминец.