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Политика

ЕСПЧ даже не попросил, а потребовал от России освободить Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на основании внутренних регламентов об обеспечительных мерах потребовал 17 февраля от России немедленно освободить оппозиционного блогера Алексея Навального.

Алексея Навального облили зелёнкой в Барнауле. 20 марта 2017 года.
Алексея Навального облили зелёнкой в Барнауле. 20 марта 2017 года.
Олег Богданов

Об этом ТАСС рассказала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Адвокат пояснила, что Навальный был задержан российскими властями незаконно. Страсбургский суд на основании собственного регламента постановил освободить находящегося за решеткой политика.

По словам Михайловой, поскольку решения ЕСПЧ должны выполнять все страны, подписавшие соответствующее решение, то власти России должны немедленно предоставить свободу лидеру несистемной оппозиции.

Однако ранее Минюст России распространил информацию, что никто не сможет освободить Навального по требования ЕСПЧ, поскольку он проходит по так называемому уголовному делу «Ив Роше».

Принимая такие решения, Страсбургский суд вмешивается в судебную систему России, подчеркнули в Минюсте РФ.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в здании Мосгорсуда постановил заменить условный срок Навальному по «делу Ив Роше» на реальный и назначил ему реальный срок в 3,5 года колонии общего режима. В приговор будет засчитан год пребывания политика под домашним арестом.

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