«Есть желание остановить планету»: Поклонская призвала оторваться от политики ненависти и вражды

Бывший генпрокурор Крыма, заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская в Telegram поблагодарила всех за поздравление ее с днем рождения, который был 18 марта, и порассуждала о сегодняшней ситуации.

«Конечно, если честно, хотелось бы радоваться, но для меня в сегодняшней ситуации это очень сложно… Есть желание остановить планету», — пишет она.

Поклонская заявила, что «все мы дошли до края, где от каждого зависит наше настоящее и будущее» и необходимо «перестроиться» — начинать с элементарного.