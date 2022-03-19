19 марта
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Политика

«Есть желание остановить планету»: Поклонская призвала оторваться от политики ненависти и вражды

Бывший генпрокурор Крыма, заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская в Telegram поблагодарила всех за поздравление ее с днем рождения, который был 18 марта, и порассуждала о сегодняшней ситуации.

Наталья Поклонская посетила Херсонскую область Украины с гуманитарной миссией.
Наталья Поклонская посетила Херсонскую область Украины с гуманитарной миссией.
t.me/poklonskaya_nv

«Конечно, если честно, хотелось бы радоваться, но для меня в сегодняшней ситуации это очень сложно… Есть желание остановить планету», — пишет она.

Поклонская заявила, что «все мы дошли до края, где от каждого зависит наше настоящее и будущее» и необходимо «перестроиться» — начинать с элементарного.

«Хорошо бы оторваться от политики ненависти и вражды — вплоть до разборок о правильной принадлежности к этническому происхождению. Нужно протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается больше всего. Следует искать связь друг с другом через добрые дела и скреплять себя узами добра. Следует ценить разнообразие взглядов и мнений, с помощью которых не самоутверждаться, а находить истину. Тогда и государство (как машина) перестроится под людей, а не наоборот», — написала Поклонская.

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