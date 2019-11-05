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Политика

Эстония уже в третий раз отказывается пропускать российские самолеты и суда

В начале октября Таллин запретил самолету с российским вице-премьером на борту лететь над территорией Эстонии, а теперь отказал в пропуске российскому судну «Академик Примаков». Об этом сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Министерство иностранных дел (МИД РФ).
Министерство иностранных дел (МИД РФ).
yandex.ru/maps

По словам дипломата, такое решение «вызывает крайнее недоумение», поскольку в этом году «Академик Примаков» дважды получал необходимые разрешения с эстонской стороны.

«Это уже третий за последнее время случай, когда Таллин отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не был разрешен пролет через территорию Эстонии самолета с заместителем председателя правительства Российской Федерации на борту, а в апреле этого года — заход в территориальные воды Эстонской Республики российскому учебному судну «Седов», — сообщила Захарова.

В министерстве такие решения расценивают как «недружественные демарши», подытожила представитель ведомства.

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