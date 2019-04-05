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Политика

Эстонию просят исключить из ООН из-за отношения к русскому языку

В Госдуме РФ попросили генсекретаря ООН исключить Эстонию из состава организации. Причиной стало заявление президента страны Керсти Кальюлайд об угрозе русского языка эстонскому и всей культуре, пишет РИА «Новости».

Флаг ООН.
Флаг ООН.
СС0

Глава государства считает, что русский язык в школах несет угрозу эстонскому языку и культуре.

В ответ на это заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) заявил, что «все лица, ненавидящие русских и русскую культуру, стремящиеся унизить и растоптать один из самых великих языков, могут оказаться не только на скамье подсудимых Гаагского трибунала, но и попасть на самый страшный суд — суд истории».

Также политик сказал, что руководство Эстонии «способствует геноциду русскоговорящего населения».

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