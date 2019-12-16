Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Эстонский министр вспомнил Ленина и назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Руководитель МВД Эстонии Март Хельме выступал с критикой по поводу того, что новым премьер-министром Финляндии стала 34-летняя Санна Марин.

Санна Марин.
Санна Марин.
ru.wikipedia.org.

«Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства», — цитирует слова эстонского политика ТАСС.

Также Хельме выразил скепсис на предмет того, что новое правительство Финляндии способно отстаивать интересы страны.

Отметим, что Санна Марин стала самым молодым действующим премьер-министром в мире и самым молодым главой правительства в истории Финляндии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость