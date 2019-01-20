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Политика
23

Эстонский журналист предложил направить ракеты на Санкт-Петербург

Эстонский журналист Вахур Кооритс предложил направить ракеты на Санкт-Петербург с целью «сдерживания» России. Также он призвал приобрести военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту. Об этом пишет «Sputnik Эстония».

Сенат и Синод, Санкт-Петербург
Сенат и Синод, Санкт-Петербург
SERGiK73, [CC BY-SA 3.0], from Wikimedia Commons

В своей статье на портале Eesti Päevaleht Кооритс пишет, что в условиях мировой политической нестабильности Эстонии необходим резервный план по «сдерживанию» восточного соседа. И здесь недостаточно только танков и систем противовоздушной обороны.

По мнению журналиста, Россия рассматривает потенциальную войну с Эстонией как «маленькую и победоносную». Поэтому Москва должна понимать, что заплатит слишком высокую цену за нападение. Например — лишилась бы Санкт-Петербурга и морской торговли в Балтийском море.

Поэтому Эстония, отмечает Кооритс, могла бы установить ракеты, наведенные на Санкт-Петербург. Там находится множество дорогостоящих и стратегически важных целей, в том числе штаб Западного военного округа и Военно-морского флота. Такая потенциальная угроза окажет серьезное психологическое давление на Кремль, полагает журналист.

Еще одна возможность для «сдерживания» России, по мнению эстонского журналиста, это удар по ее торговому флоту в Балтийском море. Кооритс предлагает захватывать и топить направляющиеся в российские порты торговые суда до тех пор, пока судовладельцы не откажутся от идеи торгового сообщения с Россией.

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