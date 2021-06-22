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Политика

«Это будет беспрецедентная кампания». Глава крайизбиркома рассказала о предстоящих выборах

Выборы депутатов Госдумы и АКЗС этому году будет проходить в течение трех дней, дня тишины перед голосованием не будет, более 700 избирательных участков оборудуют видеокамерами. Об этих и других новшествах кампании по выборам депутатов рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Ирина Акимова.
Сессия АКЗС 27 ноября 2020 года. Ирина Акимова.
пресс-служба АКЗС

Безопасность выборов

Выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого заксобрания назначены на 19 сентября. Но проходить они будут в течение трех дней — с 17-го по 19-е — в этом особенность избирательной кампании 2021 года. А вот время посещения избирательных участков не изменилось: с 08:00 до 20:00.

Ирина Акимова говорит, что это нужно для безопасности в условиях эпидемии. Она обратил внимание на результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в июне: 56% относятся к новшеству положительно.

Безопасность обеспечат и всевозможные средства индивидуальной защиты — как раз сейчас прорабатывается вопрос, сколько нужно будет купить масок, перчаток, одноразовых ручек, персональных пакетов для голосующих на дому и средств дезинфекции.

Выборы.
Выборы.
«Голос»

На высоком уровне легитимности

ЦИК ставит задачу провести избирательную кампанию «на очень высоком уровне легитимности» — и такие же задачи ставит и сам крайизбирком, рассказала Ирина Акимова.

Одним из инструментов для этого станет видеонаблюдение в течение всех трех дней голосования — камерами оснастят 740 избирательных участков, на которых потенциально смогут проголосовать 80% избирателей. Прорабатывается вопрос и об оснащении других участков.

«Это будет беспрецедентная кампания», — так оценила Ирина Акимова значение системы видеонаблюдения для легитимности кампании.

Кроме того, в этому году избиркомы будут использовать специальные сканеры для проверки подписных листов кандидатов в депутаты — он нужен для оценки достоверности подписей и снятия влияния человеческого фактора.

Выборы в БГД. 14 октября 2012г.
Выборы в БГД. 14 октября 2012 г.
Анна Зайкова

Чего не будет на этих выборах

А вот дистанционного электронного голосования на этих выборах в Алтайском крае не предусмотрено — в этом году возможность проголосовать таким образом будет в Москве, Нижегородской, Тульской и ряде других регионов.

Предвыборная агитация в СМИ начнется с 21 августа — завершится она в 0 часов 17 сентября (то есть в 24:00 16 сентября).

По сути дела, дня тишины в условиях многодневного голосования нет, сразу после агитационного периода мы переходим к голосованию с 17 по 19 сентября", — сказала Ирина Акимова.

Так выглядит КОИБ.
Так выглядит КОИБ.
Олег Богданов

Цифры и факты о выборах-2021

  • Численность избирателей на 1 января 1 803 626 человек.
  • 32 партии получили право участвовать в выборах Госдумы, в том числе 14 вправе выдвигать кандидатов без сбора подписей: четыре парламентские («ЕР," КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») и еще 10 партий.
  • 5 партий вправе выдвигать кандидатов в депутаты АКЗС без сбора подписей: четыре парламентские и «Яблоко».
  • 208 — таков парк комплексов автоматизированной обработки бюллетеней, в стационарных участках будет использовано 200, остальные — резерв.
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