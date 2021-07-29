«Это должно быть осознанным шагом». Что алтайские справедливороссы говорят об обязательной вакцинации от COVID-19

В Алтайском крае, как и в ряде регионов, официально запустилась обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В результате некоторые сотрудники будут обязаны поставить прививку, ведь работодатель несет за это ответственность. «Справедливая Россия — За правду» провела Всероссийскую пресс-конференцию «Особенности принудительной вакцинации. Прививаться нужно, увольнять нельзя!». Алтайские справедливороссы ответили, как относятся к «обязательности» и самой процедуре вакцинации.

Александр Терентьев,

руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском крае:

«Официальная позиция партии — мы категорически против принудительной вакцинации. Не хотим обсуждать, надо это или не надо — мы не врачи. Но считаем, что принудительной вакцинации быть не должно. Что касается меня — переболел. У меня есть еще титры, около 5 тыс. Постоянно проверяю их количество и пока чувствую себя отлично. С антителами пока все хорошо».

Александр Терентьев. Фото Дмитрия Лямзина



Людмила Суслова,

депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия — За правду»:

«Я считаю недопустимыми методы воздействия, которые используются сегодня: увольнение, отстранение, не принятие на работу. Это неправильно. Конечно, вакцинация необходима. Но это должен быть осознанный выбор людей, репрессивными методами мы ничего не добьемся».

Мы поинтересовались у политика, как она смотрит на щедрые поощрительные методы, которыми привлекают в прививочный кабинет.

Людмила Суслова. Анна Зайкова

«Думаю, это полная глупость. Такая установка называется „добиться цели любым путем“. Нормальный подход — это вызов осознанного желания, а не игра на чувствах — это нечестный метод. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы люди поняли, что вакцинация и препарат эффективны. Главное — разъяснять и показывать безопасность прививки. И конечно, нужно проводить процедуру по правилам. Когда мы вакцинируем детей от любого заболевания, педиатр предварительно проверяет состояние ребенка, изучает противопоказания. У взрослых сейчас так: пришел — поставил — и пошел. К сожалению, не везде проверяют в каком состоянии человек находится в данную минуту — это в основном сейчас и вызывает большую негативную реакцию», — ответила она.

Сама Людмила Суслова еще не проверила на себе эффективность вакцинации. Рассказывает, что болела коронавирусом осенью и с тех пор уже сделала три теста на антитела. «Их количество уменьшается, но показатель все еще не критичный. Планирую поставить прививку ближе к сентябрю», — говорит она.

Красная зона. altairegion22.ru

Людмила Плешкова — старшая медсестра в Мамонтовской центральной районной больнице. Она и сегодня продолжает работать в красной зоне. В коротком перерыве она поделилась своим мнением насчет принудительной вакцинации.

Людмила Плешкова,

руководитель отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Мамонтовском районе:

«Вакцинироваться обязательно нужно работникам здравоохранения, остальным на усмотрение. В зависимости от того, с каким потоком людей работаете. Я недоумеваю, когда говорят, что нужно прививать трактористов — у них свой коллектив, они работают в небольшом кругу людей. Заставлять ставить под угрозой отстранения от работы без сохранения заработной платы — бред».

Руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов тоже высказался насчет прививок во время своего рабочего визита в Барнаул. Он, как и его однопартийцы, считает, что вакцинация необходима, но не должна быть принудительной.

Сергей Миронов встретился с жителями частного сектора , страдающих от застройщиков. Дмитрий Лямзин

Также политик рассказал, что после перенесенной болезни у него еще достаточное количество антител для защиты. Особенно отметил, что, когда появится необходимость, поставит именно «Спутник V».