«Это исключено». МИД России объяснил, почему не намерен обменивать Бутину на Уилана

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на Марию Бутину, которая в настоящий момент находится в американской тюрьме.

Уроженку Барнаула общественницу Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы за сговор с целью незаконной работы на правительство России. Расчеты показывают, что она выйдет из тюрьмы в ноябре. И, судя по реакции российского МИДа, не раньше.

Рябков пояснил, что исключает возможность обмена Пола Уилана на Марию Бутину, так как Уилану пока не вынесли приговор.

«Предложения по размену касались только Виктора Бута и Константина Ярошенко с нашей стороны, никого другого из российских граждан мы не предлагали менять в рамках использования процедур Конвенции Совета Европы от 1983 года о передаче осужденных лиц. Все остальное, любые разговоры, что предлагали других персоналий, — это просто домыслы, ничего такого нет», — сказал Рябков.

Пола Уилана задержали в Москве в конце декабря — как сообщала ФСБ, при «проведении шпионской акции». Ему грозит от десяти до 20 лет колонии. Сейчас он находится под арестом.