Глава Алтая рассказал, зачем закрыл личные сообщения в Instagram

Глава Алтая заметил, что больше всего жителей беспокоит состояние дорог, вопросы уборки мусора и состояние сельского хозяйства. Вопросы он в основном делегирует подчиненным. Из-за того, что аудитория выросла (сейчас у Хорохордина более 8,6 тысяч подписчиков), было решено закрыть директ.

Комментарии под всеми постами будут всегда открыты — и вы всегда можете написать о конкретных проблемах, выступить с критикой или сделать предложение. Это — мой принцип. Большое спасибо за обратную связь, и если вам по какой-то причине не помогли, когда вы писали в прошлый раз, оставьте сообщение под этим постом — мы сделаем все возможное, чтобы вас услышали.