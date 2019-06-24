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24 июня
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Политика

Глава Алтая рассказал, зачем закрыл личные сообщения в Instagram

Врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин отчитался перед жителями региона о трех месяцах ведения странички в Instagram. За это время жители отправили главе больше 1,5 тысячи сообщений, а ответил он (вместе с подчиненными) на 1,2 тысячи. Теперь Хорохордин намерен запретить возможность отправлять ему личные сообщения в соцсети, но комментарии оставить открытыми.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин.
instagram.com/khorokhordin.official

Глава Алтая заметил, что больше всего жителей беспокоит состояние дорог, вопросы уборки мусора и состояние сельского хозяйства. Вопросы он в основном делегирует подчиненным. Из-за того, что аудитория выросла (сейчас у Хорохордина более 8,6 тысяч подписчиков), было решено закрыть директ.

Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:

Комментарии под всеми постами будут всегда открыты — и вы всегда можете написать о конкретных проблемах, выступить с критикой или сделать предложение. Это — мой принцип. Большое спасибо за обратную связь, и если вам по какой-то причине не помогли, когда вы писали в прошлый раз, оставьте сообщение под этим постом — мы сделаем все возможное, чтобы вас услышали.

28 марта врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин зарегистрировал аккаунты сразу в трех социальных сетях в Instagram, «Одноклассниках». Первое фото во «ВКонтакте» он выложил 26-го числа.

У губернатора Алтайского края Виктора Томенко тоже есть аккаунт в Instagram. Там 32,9 тысячи подписчиков.

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