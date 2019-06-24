Глава Алтая рассказал, зачем закрыл личные сообщения в Instagram

Глава Алтая заметил, что больше всего жителей беспокоит состояние дорог, вопросы уборки мусора и состояние сельского хозяйства. Вопросы он в основном делегирует подчиненным. Из-за того, что аудитория выросла (сейчас у Хорохордина более 8,6 тысяч подписчиков), было решено закрыть директ.
Олег Хорохордин,
врио главы Республики Алтай:
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28 марта врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин зарегистрировал аккаунты сразу в трех социальных сетях в Instagram, «Одноклассниках». Первое фото во «ВКонтакте» он выложил 26-го числа.
У губернатора Алтайского края Виктора Томенко тоже есть аккаунт в Instagram. Там 32,9 тысячи подписчиков.