«Это просто издевательство!». Сергей Миронов поговорил с жителями Алтайского края и узнал о проблемах водоснабжения

Во время рабочего визита на Алтай глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов встретился с жителями Алтайского края, которые испытывают проблемы с водоснабжением.

Жители из десятка районов края привезли на встречу с партийным лидером по бутылке воды, которой они вынуждены пользоваться. Практически в каждом образце был осадок, а прозрачной жидкости не наблюдалось.

В основном жалобы касались качества воды или ее отсутствия, силы напора и тарифов.

«Я вытащил из водонагревателя почти полное ведро накипи. 7 литров за год!», — возмущается пенсионер, житель села Зудилово Первомайского района. У его односельчанина еще одна проблема: «Последние 5 лет чрезвычайно слабый напор воды, не работает стиральная машина», — рассказывает он и просит поставить новую водонапорную башню.

Анастасия Филиппова из села Первомайское Бийского района наливала литр воды двадцать минут. По ее словам, водонапорную башню у них построили, когда в селе жило меньше 2 тыс. человек. Сейчас же — 6 тыс.

Нагорную часть Усть-Чарышской пристани централизованный водопровод и вовсе обошел стороной. Пенсионерам, живущим там «еле как» завозят питьевую воду, рассказывает односельчанка.

Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин

По региональной программе «Чистая вода» в селе Крутиха еще при губернаторе Александре Карлине начали строить водоочистные сооружения.

Наталья Воронина,

жительница села Крутиха:

— 6 лет прошло, стоят, не работают. Роспотребнадзор нашел превышающие норму показатели железа — такие у нас трубы. Наливаешь в чайник, нагреваешь — вода желтой становится. Пить невозможно. Местные власти говорят, что на запуск водоочистных сооружений денег нет. Да мы уже сами скинуться готовы, главное, чтобы была. Надеюсь, что губернатора эта информация дойдет.

У ее односельчанки летом даже такой грязной воды нет: стираются, когда пойдет дождь. Она рассказывает: «Куда только не обращались, только Путину написать осталось. Село большое, башня одна. Прорвало возле дома трубу, разрыли у ограды грунт — три недели стоит, никому дело нет».

Очень сильно возмущены управляющей компанией жители поселка Среднесибирский Тальменского района. По их словам, несмотря на ограничение губернатора, им повысили тариф на воду в два раза — до 54 рублей за кубометр. А за малейший долг у пользователей, которые борются за свое право на чистый ресурс, воду и вовсе отключают. Причем в другое, не назначенное самой компанией время.

Рабочий визит на Алтай главы «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова. Дмитрий Лямзин

«Фильтры не успеваем менять, просто устали. Роспотребнадзор признает воду непитьевой и тут же управляющая компания делает заявление, что заменили насосы и есть новое заключение — питьевая. Однако ничего не изменилось, по выходным вообще ничего не бежит — рассказывает житель Среднесибирского Владимир Сигаев. — У нас водопроводная сеть — всего 14 км. Что стоит ее отремонтировать? 10 лет мучаемся».

Депутат АКЗС от «Справедливой России» Людмила Суслова сообщила Сергею Миронову, что показатель успешности программы «Чистая вода» оценивается в 92%. «Проблему надо сначала признать, чтобы ее решить», — говорит она.

«Это просто издевательство», — заключил Сергей Миронов. Он пообещал подготовить официальный депутатский запрос губернатору Виктору Томенко, а после, если это будет безуспешно, и президенту.

Сергей Миронов. Дмитрий Лямзин

Сергей Миронов,

председатель партии «Справедливая Россия — За правду»: