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Политика

«Это вы сделали». Пентагон отказался называть Россию своим врагом

Пентагон не называет Россию своим врагом, заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

Пентагон США.
Пентагон США.
www.americancities.ru

Так он прокомментировал предстоящие учения военных инженеров Сербии и России и слова одного из репортеров, который назвал Россию «врагом» НАТО.

«Никто не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», — цитирует слова Кирби ТАСС.

Высказываясь об учениях России и Сербии, пресс-секретарь Пентагона отметил, что не располагает подробностями на этот счет.

«Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», — заметил Джон Кирби, добавив, что США ценят участие Сербии в программе «Партнерство ради мира».

Сербия формально хочет присоединиться к Евросоюзу, но при этом объявила военный нейтралитет и включилась в программу НАТО «Партнерство ради мира».

Согласно официальной позиции руководства Сербии, страна против членства в западном военном альянсе, хотя большинство ее соседей входят в НАТО.

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