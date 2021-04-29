Европарламент предложил отключить Россию от SWIFT и аннулировать визы олигархам

Депутаты Европарламента разработали проект резолюции с предложением отключить Россию от межбанковской международной системы платежей SWIFT и полностью остановить стройку проекта газопровода «Северный поток — 2».

Авторы проекта резолюции также предлагают Евросоюзу прекратить импортировать из России нефть и газ, а европейские активы «близких к российским властям олигархов» аннулировать, как и их визы.

«Европарламент сожалеет о текущем состоянии отношений ЕС с Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении в отношении стран-членов ЕС», — цитирует РИА Новости выдержку из документа.

<Документ доступен на официальном сайте парламента.>

Указанные в документе меры воздействия депутаты предлагают применить, если Россия «не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины».

Резолюцию планируют принять 29 апреля на пленарной сессии, пишет polit.ru.

При этом резолюция формально не является обязательной к исполнению странами Евросоюза и выполняет рекомендательную роль.